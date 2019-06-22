Представлена компактная видеокарта ELSA GeForce RTX 2080 ST

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2080 ST, которая выделяется двухслотовым исполнением и небольшими размерами – 266:111:39 мм. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 2944 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, базовой частотой 1515 МГц, форсированной – 1710 МГц, частотой памяти 14 ГГц, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, одним HDMI 2.0b и симметричным портом USB Type-C. Заявленное энергопотребление видеокарты составляет 215 Вт. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.