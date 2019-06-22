Представлена компактная видеокарта ELSA GeForce RTX 2080 ST

2019-06-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ELSA GeForce RTX 2080 ST; [36]
Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2080 ST, которая выделяется двухслотовым исполнением и небольшими размерами – 266:111:39 мм. Новинка характеризуется архитектурой NVIDIA Turing, 2944 ядрами CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной, базовой частотой 1515 МГц, форсированной – 1710 МГц, частотой памяти 14 ГГц, тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a, одним HDMI 2.0b и симметричным портом USB Type-C. Заявленное энергопотребление видеокарты составляет 215 Вт. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.


Комментарии и отзывы ELSA GeForce RTX 2080 ST
Смартфон Xiaomi CC9 показали на качестве...
Смартфон Xiaomi CC9 показали на качествеСетевые источники поделились качественным рендером смартфона Xiaomi CC9, который еще не был представлен о...
Обзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункци...
Обзор A4Tech Bloody P30 Pro. МногофункциСогласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровой периферии и производителям ...
Компания Irbis и его новинки...
Компания Irbis и его новинкиМеньшая модель с дисплеем диагональю 7 дюймов получила аккумулятор емкостью 6500 мАч, тогда как в 10,1-дю...
Новинка от компании Samsung Galaxy Fit...
Новинка от компании Samsung Galaxy FitФирменный интерфейс позволяет читать уведомления, текстовые сообщения (и отвечать на них с использованием...
Недорогая новинка Fly Life Sky ...
Недорогая новинка Fly Life Sky При габаритах 152,2 x 71,2 х 9,8 мм смартфоном можно удобно пользоваться одной рукой. Корпус выполнен из ...
Huawei P Smart Z и его функции...
Huawei P Smart Z и его функцииПроизводитель обещает до 14 часов автономной работы при активном использовании интернета в сетях 4G от ак...
Десктоп с 28-ядерным процессором...
Десктоп с 28-ядерным процессоромДля транспортировки рабочей станции предусмотрены специальные ручки в верхней части корпуса, который допо...
Компания LG выпустила новинку ...
Компания LG выпустила новинку Телевизор поддерживает технологии Dolby Atmos и Dolby Vision для реалистичного звучания и отображения кон...


Обзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкойОбзор A4Tech Bloody P30 Pro. Многофункциональная игровая мышь с подсветкой
Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки
Обзор Creative Outlier Air. Лучшие TWS наушники для спортаОбзор Creative Outlier Air. Лучшие TWS наушники для спорта
Обзор Gamdias Hercules E3. Компьютерное кресло с подсветкойОбзор Gamdias Hercules E3. Компьютерное кресло с подсветкой
Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB DDR4-3200 (PVR416G320C6KW)Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper RGB DDR4-3200 (PVR416G320C6KW)
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролева...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролеваРелиз Children of Mort многих очень заинтересовал — игра выглядит интересно, у нее весьма увлекательная с...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюде...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. Д...
Предварительный обзор Cougar Gemini M. ДИногда пользователи не горят желанием получить громадный корпус и поставить себе его на стол. Некоторым г...
Обзор Golden Treasure: The Great Green. ...
Обзор Golden Treasure: The Great Green. Сегодня мне на глаза попалась игра Golden Treasure: The Great Green, которая изначально показалась доволь...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафил...
Компания «МУЛЬТиКУБИК» возрождает диафилНаверняка многие в детстве проводили время вместе с родителями за просмотром диафильмов. Для тех, кто не ...
HP представила в России первый лазерный ...
HP представила в России первый лазерный 18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер ...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень...
Предварительный обзор BenQ GL2780. ОченьОфициально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее до...
Обзор Pacify. Странная игра...
Обзор Pacify. Странная играВ очередной раз нам на глаза попадается необычная игра, которая вроде как готова вас удивлять и радовать,...
Обзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/...
Обзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/В Москве прошла ежегодная большая конференция Xiaomi, в ходе которой было объявлено о старте продаж в Рос...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor