Представлена красная новогодняя версия Meizu Pro 7

Компания Meizu представила красную версию смартфона Pro 7, приуроченную к началу празднования Китайского Нового года. Данное издание отличается специальной упаковкой в красном цвете, набором наклеек, поздравительных открыток и прочих атрибутов праздника. Продажи новогодней версии стартуют сегодня, 24 января, по цене 1999 юаней (17,6 тыс. рублей).

Напомним, что главной особенностью представленных в июле Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели. Он сенсорный и цветной, сама 1,9-дюймовая панель выполнена по технологии AMOLED, а ее разрешение составляет 240:536 пикселей. Вспомогательный дисплей отвечает за вывод информации о звонках, SMS, проигрываемой музыке и других оповещениях. Также оба смартфона получили двойную основную камеру с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.

Meizu Pro 7 получил 5,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD, сканер отпечатков пальцев, 16-Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.