Представлена крошечная плата ASRock X600TM-ITX

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью X600TM-ITX, которая стала первой на рынке представительницей типоразмера Thin Mini-ITX для чипов AMD в исполнении AM5. Новинка характеризуется чипсетом 600-й серии, поддержкой процессоров Ryzen 9000 с TDP до 65 Вт, двумя слотами для модулей оперативной памяти SO-DIMM суммарным объемом до 96 ГБ, интерфейсами HDMI и DisplayPort, портом RJ45, по одному разъему USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen1, 6-фазной подсистемой питания и двумя портами SATA. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.