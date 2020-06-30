Представлена крупная 3D-карта ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC

Компания ASRock представила очередной графический адаптер Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC, который обращает на себя внимание огромными габаритами. Его длина составляет 28 см, а в корпусе эта видеокарта займет более двух слотов расширения. Новинка также характеризуется 6 ГБ памяти, функционирующими на частоте 14 ГГц, частотой ядра до 1750 МГц, необходимостью подключить восьмиконтактный разъём питания, одним интерфейсом HDMI и тремя DisplayPort, а также крупной системой охлаждения, которая состоит из массивного двухсекционного радиатора, пяти тепловых трубок и трёх вентиляторов. Цена и дата начала продаж ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC будут объявлены позже.