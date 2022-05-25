Представлена линейка материнских плат Gigabyte X670E и X670

Линейка материнских плат Gigabyte X670E и X670 была представлена на Computex 2022. Компания продемонстрировала четыре своих материнских платы для процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК: X670E AORUS Xtreme, X670E AORUS Master и X670 AORUS PRO AX, а также X670(E) AERO D.

Материнские платы Gigabyte и AORUS серии 600 будут выпущена этой осенью вместе с процессорами AMD Ryzen 7000.

Gigabyte X670E AORUS Xtreme станет первым флагманом нового сокета AM5 с 18-фазной подачей питания (105 А). Gigabyte X670E AORUS Master - универсальная плата за 360 долларов. VRM имеет систему питания 16 + 2 + 2 (105 А), который питается от двух 8-контактных разъемов. Стек Aluminium Fin-Array покрывает VRM, и, как и Xtreme, материнская плата имеет форм-фактор E-ATX.

Материнская плата Gigabyte X670 AORUS PRO AX является продолжением семейства X670 и должна стоить около 300 долларов. Материнская плата будет иметь подачу питания 16 + 2 + 2 (90 А) с двойным 8-контактным разъемом. В отличие от двух других высокопроизводительных вариантов с ребристым радиатором, PRO AX поставляется со стандартным алюминиевым радиатором, который по-прежнему обеспечивает полное охлаждение.

Gigabyte X670(E) AERO D, которая должна стоить немного выше отметки в 400 долларов США. Материнская плата имеет много общего с AORUS Master, а также имеет слот PCIe Gen 5 M.2 с хост-контроллером ASMedia ASM4242 USB4, который имеет два порта USB 4 на задней панели ввода-вывода.

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