Лазерный проектор BenQ LH660 оценили в 1415 долларов

Компания BenQ пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью LH660, которая ориентирована на работу в коммерческом сегменте. Основой новинки выступил лазерный источник света яркостью 4600 люмен и 0,65-дюймовый DMD-чип. Проектор также характеризуется выводом изображения в разрешении 1920:1080 точек, контрастностью 3000000:1, запуском всего за 5 секунд, защитой оптического модуля от пыли в соответствии со степенью IP6X от пыли, 1,3-кратным приближением, коррекцией трапецеидальных искажений до ±40°, 15-Вт встроенным динамиком, двумя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB Type-A, RS232, аудиовыходом и портом Ethernet RJ45. Цена проектора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1415 долларов.

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