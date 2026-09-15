Телевизор Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition оценили в 265 долларов

Компания Xiaomi выпустила на дебютный китайский рынок серию телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с разрешением 4K, частотой обновления изображения до 288 Гц, антибликовым покрытием, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, четырьмя динамика общей мощностью 36 Вт и поддержкой объёмного звучания, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, предустановленной фирменной операционной системой HyperOS 3, модулем NFC и двумя интерфейсами HDMI 2.1. Телевизоры оценены в эквивалент 310, 415, 505 и 745 долларов соответственно.

Проектор Zebronics PixaPlay 72 Plus оценили в 60 долларов …
Компания Zebronics пополнила ассортимент смарт-проекторов моделью PixaPlay 72 Plus, цена которой составил…
Телевизор Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition оценили в 265 …
Компания Xiaomi выпустила на дебютный китайский рынок серию телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Editi…
Телевизор HUAWEI Vision Smart Screen 6 SE RGB оценили в 515 …
Компания HUAWEI объявила о выпуске серии телевизоров Vision Smart Screen 6 SE RGB, в которую вошли модели…
85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 6 оценили в 4000 долларов…
Компания Sony объявила о выходе бюджетной серии телевизоров BRAVIA 6, в которую вошли модели с диагональю…
85-дюймовый телевизор Haier Mini LED M70 оценили в $1775…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров серией Mini LED M70, в которую вошли модели с диагональю…
Представлен проектор с сабвуфером Dangbei R3 Ultra Max…
Компания Dangbei пополнила ассортимент проекторов моделью R3 Ultra Max, которая выводит изображение с раз…
Телевизор TCL C10M SQD-Mini LED оценили в 2950 долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C10M SQD-Mini LED, в которую вошли модели с диагона…
Лазерный проектор BenQ LH660 оценили в 1415 долларов …
Компания BenQ пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью LH660, которая ориентирована на работу в …
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor