Телевизор Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition оценили в 265 долларов

Компания Xiaomi выпустила на дебютный китайский рынок серию телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с разрешением 4K, частотой обновления изображения до 288 Гц, антибликовым покрытием, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, четырьмя динамика общей мощностью 36 Вт и поддержкой объёмного звучания, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, предустановленной фирменной операционной системой HyperOS 3, модулем NFC и двумя интерфейсами HDMI 2.1. Телевизоры оценены в эквивалент 310, 415, 505 и 745 долларов соответственно.