Представлена материнская плата ASRock A620M-HDV/M.2

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат типоразмера Micro-ATX двумя моделями TUF Gaming и одной Prime на основе чипсета AMD A620 для чипов Ryzen 7000, а также процессоров AMD под разъём Socket AM5. Модель TUF Gaming A620M-Plus характеризуется поддержкой четырех модулей ОЗУ DDR5, двух твердотельных NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0, одного графического адаптера в слоте PCIe 4.0 x16 и двух в PCIe 4.0 x1, 2,5-гигабитным сетевым адаптером и одним портом USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) для передней части корпуса. Модель TUF Gaming A620M-Plus WiFi отличается наличием адаптера Wi-Fi 6. Более доступная плата Prime A620M-A-CSM отличается одним разъемом M.2 с PCIe 4.0. Новинки уже доступны для покупки по цене в 170, 150 и 140 евро соответственно.