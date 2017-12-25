Представлена материнская плата ASRock Rack C3558D4I-4L

Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью ASRock Rack C3558D4I-4L форм-фактора Mini-ITX (170:170 мм), которая ориентирована на корпоративный сегмент. Новинка может похвастаться процессором из семейства 14-нм Intel Denverton (архитектура Goldmont) и различными интерфейсами, среди которых, например, четыре слота для оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400 с возможностью установки 128 ГБ RAM с двухканальным доступом.

Выбор разработчиков пал на четырёхъядерный Atom C3558 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 8 МБ кеш-памяти второго уровня и поддержкой оперативной памяти типов UDIMM (до 64 ГБ) и RDIMM с функцией контроля ошибок (ECC) или без нее. Охлаждается данный 16-Вт процессор посредством небольшого алюминиевого радиатора и вентилятора Delta Electronics EFB0512HHA типоразмера 50:50:10 мм. За графику отвечает микросхема ASPEED AST2500, которая поддерживает режимы вплоть до Full HD при 60 Гц.

Также отметим слот PCI Express 3.0 x4 с возможностью установки видеокарт с интерфейсами от PCI-E x1 до PCI-E x16, два порта Mini-SAS и пять SATA 6 Гбит/с, 24-контактный ATX, 8-контактный EPS12V и 4-контактный ATX12V разъемов питания, сетевой контроллер Marvell Alaska 88E1543, штырьковые разъёмы TPM, IPMB, USB 2.0 и четыре 4-контактных разъёма для подключения вентиляторов. Плата поддерживает 32- и 64-битные RedHat Enterprise Linux Server и CentOS, 64-битные SUSE Enterprise Linux Server, Fedora и Ubuntu, а также 64-битные Windows Server 2012/2012 R2/2016.