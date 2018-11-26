Представлена материнская плата ASRock X399 Phantom Gaming 6

Компания ASRock ассортимент материнских плат моделью X399 Phantom Gaming 6, которая выполнена на соответствующем чипе и ориентирована на создание систем на процессорах AMD Ryzen Threadripper. Плата поддерживает процессоры с уровнем TDP не выше 180 Вт.

Новинка характеризуется 8-фазной системой питания процессорного разъёма Socket TR4, двумя алюминиевыми радиаторами с медной тепловой трубкой, восемью слотами для модулей памяти DDR4 суммарным объёмом до 128 ГБ, тремя слотами расширения PCI Express 3.0 x16 с поддержкой связок NVIDIA SLI и AMD CrossFireX, восемью портами SATA III и тремя разъёмами M.2. Также отметим контроллеры Realtek Dragon RTL8118AS и 1 Гбит/с (Intel I211AT), слот M.2 для беспроводного адаптера, звуковую подсистему с восемью каналами на кодеке Realtek ACL1220, а также светодиодную RGB-подсветку с поддержкой Polychrome RGB Sync.