Представлена материнская плата ASUS Prime J4005I-C

2018-03-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Prime J4005I-C; [102]
Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью Prime J4005I-C, ориентированную на создание компактных систем с аппаратной платформой Intel Gemini Lake. Новинка представляет форм-фактор Mini-ITX, а ее размеры равны 170:170 мм. Плата оснащается процессором Celeron J4005, который характеризуется двумя вычислительными ядрами с номинальной тактовой частотой 2,0 ГГц и возможностью повышения до 2,7 ГГц в турбо-режиме, а также графическим ускорителем Intel UHD Graphics 600 с частотой 250/700 МГц.

Отметим поддержку 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400/2133 (два модуля), порт SATA 3.0 для подключения накопителя, коннектор М.2 для твердотельного модуля, сетевой контроллер Realtek RTL8111H Gigabit LAN, звуковой кодек Realtek ALC887-VD2, гнёзда PS/2, интерфейсы D-Sub и HDMI, гнездо для сетевого кабеля, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, последовательный порт и набор аудиогнёзд.


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