Представлена материнская плата ASUS ROG Maximus XII Extreme Z490

Плата будет иметь 16-фазную систему питания. Форм-фактор E-ATX с четырьмя слотами DDR4-4700, максимальная емкость памяти составляет 128 Гб. На плате расположены два слота PCIe 3.0 x16. Алюминиевый кожух платы закрывает печатную плату в нижней части. Два слота M.2 поддерживающих формат 2280. Есть четыре слота PCIe 3.0 x4 с двумя слотами, поддерживающими M.2 22110.
Есть дополнительный слот для платы ROG.DIMM.2 M.2. Плата предлагает 8 портов SATA. Сетевой контроллер Ethernet Aquantia AQC107, Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1, Thunderbolt EX 3-TR. Звуковая подсистема SupremeFX S1220 HD, два разъема USB 3.2 G2 Type-A, шесть USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0, а также кнопка Clear CMOS и BIOS Flashback.