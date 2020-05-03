Представлена материнская плата ASUS ROG Maximus XII Extreme Z490

ASUS представила список материнских плат нового чипсета Z490. Плата ASUS ROG Maximus XII Extreme представляет игровой бренд ROG. Плата еще не анонсирована для продаж, рассмотрим некоторые особенности. ASUS ROG Maximus XII Extreme Z490 оценивается в 750 долларов.

Плата будет иметь 16-фазную систему питания. Форм-фактор E-ATX с четырьмя слотами DDR4-4700, максимальная емкость памяти составляет 128 Гб. На плате расположены два слота PCIe 3.0 x16. Алюминиевый кожух платы закрывает печатную плату в нижней части. Два слота M.2 поддерживающих формат 2280. Есть четыре слота PCIe 3.0 x4 с двумя слотами, поддерживающими M.2 22110.

Есть дополнительный слот для платы ROG.DIMM.2 M.2. Плата предлагает 8 портов SATA. Сетевой контроллер Ethernet Aquantia AQC107, Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1, Thunderbolt EX 3-TR. Звуковая подсистема SupremeFX S1220 HD, два разъема USB 3.2 G2 Type-A, шесть USB 3.2 G1 Type-A и два порта USB 2.0, а также кнопка Clear CMOS и BIOS Flashback.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Maximus XII Extreme Z490
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