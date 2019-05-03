Представлена материнская плата ASUS ROG Strix B365-G Gaming

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ROG Strix B365-G Gaming, которая подойдет для создания компактной системы благодаря форм-фактору Micro-ATX. Новинка, основанная на наборе логики Intel B365, поддерживает установку процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений и оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 до 64 ГБ в конфигурации 4 по 16 ГБ. Также плата характеризуется двумя слотами PCIe 3.0 x16 для видеокарт, одним слотом PCIe 3.0 x1 для дополнительной карты расширения, гигабитным контроллером Intel I219V, возможность установить два твердотельных накопителя M.2 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4 и до шести устройств с интерфейсом Serial ATA 3.0 (поддержка Raid 0, 1, 5, 10), интерфейсами DVI и HDMI, двумя портами USB 3.1 Gen 2 Type-A, четырьмя USB 3.0 Gen 1 Type-A и двумя USB 2.0. Размеры платы равны 244:244 мм.