Представлена материнская плата ASUS TUF Gaming B550-PRO

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью TUF Gaming B550-PRO, с помощью которой можно построить игровую систему на процессоре AMD. Новинка типоразмера ATX характеризуется набором системной логики AMD B550, поддержкой процессоров Ryzen 5000 в исполнении AM4, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-4600(O.C)/…/2133 в четырёх модулях по 32 ГБ, одним слотом расширения PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x16, тремя разъёмами PCIe 3.0 x1, двумя коннекторами M.2, шестью стандартными SATA-портами, сетевым контроллером 2.5Gb Ethernet (Realtek RTL8125B) с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, звуковой подсистемой 7.1 на кодеке Realtek ALC S1200A, интерфейсами DisplayPort и HDMI, гнездом для сетевого кабеля, двумя портами USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) и двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, четырьмя USB 2.0, выходом S/PDIF и аудиогнездами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.