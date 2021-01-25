Представлена материнская плата ASUS TUF Gaming B550-PRO

Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделью TUF Gaming B550-PRO, с помощью которой можно построить игровую систему на процессоре AMD. Новинка типоразмера ATX характеризуется набором системной логики AMD B550, поддержкой процессоров Ryzen 5000 в исполнении AM4, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-4600(O.C)/…/2133 в четырёх модулях по 32 ГБ, одним слотом расширения PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x16, тремя разъёмами PCIe 3.0 x1, двумя коннекторами M.2, шестью стандартными SATA-портами, сетевым контроллером 2.5Gb Ethernet (Realtek RTL8125B) с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, звуковой подсистемой 7.1 на кодеке Realtek ALC S1200A, интерфейсами DisplayPort и HDMI, гнездом для сетевого кабеля, двумя портами USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) и двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, четырьмя USB 2.0, выходом S/PDIF и аудиогнездами. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming B550-PRO
Обзоры:
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Материнская плата для игровой системы с Intel Core i5 и Core i7
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Новости:
ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro

Представлена материнская плата для рабочих станций ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE. Плата выглядит интереснее, ...
ASUS анонсировала геймерскую материнскую плату ROG Maximus XIII Extreme

Состоялся анонс материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme. Плата построена на чипсете Z590 разъема ...
Представлена материнская плата линейки Phantom Gaming ASRock Z590 PG Velocita

ASRock представила модельный ряд материнских плат на новом чипсете. ...
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide ...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide Мониторы UltraWide дают сразу ряд преимуществ в сравнении с традиционным соотношением сторон, добавляя до...
Flight Simulator 2020 вышло обновление в...
Flight Simulator 2020 вышло обновление вAsobo Studio выпустила обновление World Update 2 для Microsoft Flight Simulator 2020. Обновление обеспечи...
Spotify достигла 320 миллионов активных ...
Spotify достигла 320 миллионов активных Популярный сервис потоковой музыки Spotify достиг 320 миллионов активных пользователей в прошлом квартале...
Xiaomi выпустила обновление Android 10 д...
Xiaomi выпустила обновление Android 10 д2020 год подходит к концу, китайская компания Xiaomi начала выпуск долгожданного обновления Android 10 дл...
Valve выпустила патч версии 7.28 для Dot...
Valve выпустила патч версии 7.28 для DotValve выпустила новое обновление для Dota 2. Версия 7.28 добавляет нового героя Hoodwink, новые предметы ...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950На заре смартфонов Android и iOS были не единственными платформами на рынке. С ростом популярности смартф...
Смарт-ТВ Huawei Smart Screen S и S Pro п...
Смарт-ТВ Huawei Smart Screen S и S Pro пМагазин JD.com уже начал продажи смарт-телевизоров Huawei Smart Screen S и Screen S Pro, хотя изначально ...
Motorola дразнит запуск чего-то большего...
Motorola дразнит запуск чего-то большегоКомпания Motorola готовится к выпуску нового смартфона с процессором Qualcomm Snapdragon серии 800. Но те...
Представлена компактная камера Insta360 ...
Представлена компактная камера Insta360 Компания Insta360 пополнила ассортимент компактных камер моделью ONE X2, которая может похвастаться водон...
Redmi выпустит первый игровой смартфон н...
Redmi выпустит первый игровой смартфон нСкоро появится первый игровой смартфон Redmi, который будет работать на новом чипсете Dimensity 1200 от M...
Acer представила умную колонку Halo с по...
Acer представила умную колонку Halo с поКомпания Acer представила умные колонки Halo. Колонки получили современный дизайн в форме куба с изогнуты...
LG Display остановила производство LCD д...
LG Display остановила производство LCD дLG Display прекратила производство LCD дисплеев, которые используются в iPhone. Фабрика, которая произво...
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor