Представлена материнская плата ASUS WS X299 SAGE/10G

Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью WS X299 SAGE/10G, ориентированной на создание мощных рабочих станций. Новинка построена на наборе системной логики Intel X299 и поддерживает работу с процессорами Intel Core X-Series в исполнении LGA2066.

Предусмотрено восемь разъемов для наборов оперативной памяти DDR4-4200(O.C.)/…/2133 (до 128 ГБ), семь слотов PCIe 3.0 x16 (поддержка NVIDIA 4-Way SLI и AMD 4-Way CrossFireX), восемь традиционных портов Serial ATA 3.0 для накопителей, коннекторы U.2 и М.2 (PCIe 3.0 x4) для твердотельных модулей, поддержка Intel Optane, два сетевых порта 10 Gigabit LAN, интегрированный многоканальный аудиокодек Realtek ALC S1220A. Размеры этой CEB-платы равны 305:267 мм. Также отметим два гнезда для сетевых кабелей, по одному USB 3.1 Gen. 2 Type-A и USB 3.1 Gen. 2 Type-C, четыре USB 3.0 Gen 1, интерфейс S/PDIF и набор аудиогнёзд.