Представлена материнская плата Asus TUF B360M-Plus Gaming S

Компания Asus представила компактную (microATX) материнскую плату TUF B360M-Plus Gaming S, предназначенную для работы с процессорами Intel Core последнего поколения. Новинка характеризуется наличием слота PCI-Express 3.0 x16 для видеокарты, четырех слотов DDR4 для оперативной памяти, шести портов SATA 6 Гбит/с и трех слотов M.2 для накопителей, двух слотов PCI-Express 3.0 x1, подсистемой питания TUF B360M-Plus Gaming S по схеме 4+3 фазы, двумя портами USB 2.0 и тремя USB 3.1 (два Type-A и один Type-C), DVI и HDMI, RJ-45 и PS/2, а также тремя стандартными гнездами для аудиоустройств. Ориентировочная цена Asus TUF B360M-Plus Gaming S составляет 120 долларов.