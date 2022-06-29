Представлена материнская плата Axiomtek MANO560

Компания Axiomtek представила материнскую плату MANO560 в форм-факторе Mini-ITX на чипсете Intel H610. Материнская плата предназначена для пользователей, которые хотят максимально оптимизировать пространство.

Axiomtek MANO560 совместима с процессорами Intel Core i9/i7/i5/i3 12-го поколения, а также Intel Pentium Gold и Intel Celeron. На плате есть два слота DDR4 SO-DIMM до 64 ГБ оперативной памяти. Есть два порта USB 3.2 Gen1 и пять USB 2.0, четыре COM-порта (один RS-232/422/485 с питанием 5В/12В), слот PCIe x16 и один полноразмерный разъем mini-PCIe. Для дисковой подсистемы на плате имеется слот M.2 Key E и один слот M.2 Key B для модуля интерфейса USB 3.2 5G. Видео разъемы включают один порт DP, HDMI, LVDS и VGA. Доступ к сети осуществляется благодаря 2,5 GbE и 1 GbE.

Стоимость и доступность материнской платы не сообщается.