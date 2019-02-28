Представлена материнская плата BIOSTAR A10N-8800E SoC

BIOSTAR выпустила игровую материнскую плату A10N-8800E SoC. Материнская плата BIOSTAR A10N-8800E выполнена в формате mini-ITX, что идеально подойдёт для игровых мини-ПК и домашних медиацентров. Материнка A10N-8800E оснащена мощным 4-ядерным процессором AMD FX-8800P на базе мощной архитектуры Carrizo с интегрированной графикой AMD Radeon R7, что даёт высокую производительность и возможность запускать современные игры. Материнская плата A10N-8800E поддерживает двухканальную память DDR4-2133 объёмом до 32ГБ (2 x 16ГБ). Материнская плата также имеет один разъём M.2 Key M 16Гб/с для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей PCIe NVMe M.2.