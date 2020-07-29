Представлена материнская плата Biostar A32M2

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью A32M2, которая ориентирована на создание доступной системы на аппаратной платформе AMD. Новинка характеризуется типоразмером Micro-ATX (198:244 мм), набором логики AMD A320, поддержкой процессоров AMD A-series APU и Ryzen в исполнении Socket AM4, двумя слотами для оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666/2933/3200 до 32 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0, коннектором M.2 для твердотельного модуля 2242/2260/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA 3.0, гигабитным контроллером Realtek RTL8111H, кодеком Realtek ALC887 формата 7.1, одним слотом PCIe 3.0 x16, двумя разъёмами PCIe 2.0 x1, гнёздами PS/2, интерфейсами HDMI и D-Sub, портом для сетевого кабеля, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 и двумя USB 2.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Biostar A32M2
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