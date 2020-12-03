Представлена материнская плата Biostar B550M-Silver

Компания Biostar представила материнскую плату B550M-Silver, которая предназначена для создание небольшого ПК на аппаратной платформе AMD. Новинка типоразмера Micro ATX характеризуется габаритами 244:244 мм, набором логики AMD B550, четырьмя разъемами для оперативной памяти DDR4-4933+(OC)/…/1866 (до 128 ГБ), поддержкой чипов Ryzen 5000 в исполнении Socket AM4, двух твердотельных модулей формата М.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и PCIe 4.0 x4, шестью портами SATA 3.0, сетевым адаптером 2.5GbE LAN на контроллере Realtek RTL8125B, кодеком ALC1150 формата 7.1, разъемами PCIe 4.0/3.0 x16, PCIe 3.0 x16 и PCIe 3.0 x1, интерфейсами DVI-D, DP и HDMI, портами USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, четырьмя USB 3.2 Gen1, двумя USB 2.0, и разъемом для подключения антенны Wi-Fi.