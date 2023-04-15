Представлена материнская плата Biostar B650MP-E PRO

Компания Biostar представила системную плату B650MP-E PRO, которая предназначена для чипов AMD Ryzen 7000. Новинка форм-фактора Micro-ATX отлично подойдет для создания компактной игровой системы. Плата характеризуется чипсетом AMD B650, четырьмя слотами для ОЗУ DDR5 с поддержкой модулей DDR5-6000 посредством профилей разгона (до 128 ГБ), тремя разъемами PCIe 4.0 x1 и одним PCIe 4.0 x16, двумя слотами M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD и еще одним M.2 для беспроводного адаптера Wi-Fi, четырьмя портами SATA III, двумя USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), одним USB 3.2 Gen1 Type-A, шестью USB 3.2 Gen1 Type-A и шестью USB 2.0, 2,5-гигабитным сетевым разъёмом LAN, интерфейсами HDMI и DisplayPort, тремя 3,5-мм гнездами, кнопкой быстрого обновления BIOS и кодеком Realtek ALC897.7.1. Цена и дата начала продаж новинки будут объявлены позже.

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