Представлена материнская плата Biostar TB360-BTC D+

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделью TB360-BTC D+, которая предназначена для майнинговых систем на чипах Intel в исполнении LGA 1151. Новинка характеризуется одним слотом для модуля памяти SO-DIMM DDR4 объемом до 16 ГБ, восемью слотами PCIe x16 с возможностью установки карт толщиной до 2,5 слота, одним портом SATA, одним слотом M.2 с интерфейсами PCIe и SATA, шестью портами USB 2.0, интерфейсом HDMI и портом Gigabit Ethernet, разъемом питания SATA, семью разъемами для корпусных вентиляторов и еще одним разъемом для процессорного кулера. Размеры платы составляют 48,5:23,5 см. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.