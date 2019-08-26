Представлена материнская плата Biostar X470MH

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью X470MH, которая подойдет для создания небольшой системы на процессорах AMD. Новинка характеризуется форм-фактором Micro-ATX с размерами 198:244 мм, системной логикой AMD X470, поддержкой процессоров AMD A-Series и Ryzen в исполнении Socket AM4 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 105 Вт, двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2667/2933/3200(OC) (максимум 32 ГБ), четырьмя портами Serial ATA 3.0, коннектором M.2, слотом PCIe 3.0 x16, двумя слотами PCIe 2.0 x1, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, кодеком ALC887 формата 7.1, интерфейсами разъёмы HDMI и D-Sub, четырьмя портами USB 3.1 Gen1 и двумя USB 2.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.