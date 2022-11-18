Представлена материнская плата Biostar Z790A-SILVER

Biostar представила материнскую плату Z790A-SILVER.

Biostar Z790A-SILVER представляет собой плату начального уровня компании на чипсете Z790. Новинка поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколения, оперативную память DIMM DDR5 и интерфейс PCIe 5.0x16. Плата оснащена тремя слотами M.2 для твердотельных накопителей NVMe, также есть модуль Wi-Fi, но в комплектацию антенны не входят. Дизайн платы выглядит просто, имеются радиаторы VRM и радиатор для M.2 накопителя. Для подключения дисплея есть порт HDMI и DP. В материнской плате Z790A-SILVER используется набор микросхем Realtek RTL8125B LAN.

Стоимость материнской платы Biostar Z790A-SILVER и ее доступность не раскрыта.
Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской пла…
Изучаемая сегодня материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 ориентирована на сборку игровых систе…
Biostar анонсировала материнскую плату X670E Valkyrie…
Компания Biostar анонсировала свою материнскую плату для новой платформы AMD AM5. X670E Valkyrie является…
Представлена системная плата ECS LEET Z790H7-A …
Компания ECS пополнила ассортимент флагманских материнских плат моделью LEET Z790H7-A, основанной на сист…
Представлены материнские платы ASUS ROG Strix Z790 …
Компания ASUS пополнила ассортимент системных плат моделями ROG Strix Z790-E Gaming WiFi, Strix Z790-F Ga…
Представлена материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Xtreme…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 Aorus Xtreme, Z790 Aorus Master, Z79…
EK представила водоблок Quantum Velocity для AMD AM5…
Компания EK представляет водоблоки нового поколения EK-Quantum Velocity. Эти водоблоки производятся для б…
Представлены платы Gigabyte Aorus и Aero на чипсетах AMD B65…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент материнских плат моделями из серий Aorus и Aero на основе чипсето…
Представлены материнские платы MSI на чипсете AMD B650 …
Компания MSI пополнила ассортимент системных плат на чипсете AMD B650 моделями из серий MPG, MAG и PRO, к…
Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборкиОбзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки
Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4
Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600KОбзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K
Обзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi. Тесты материнской платы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor