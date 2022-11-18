Представлена материнская плата Biostar Z790A-SILVER

Biostar представила материнскую плату Z790A-SILVER.

Biostar Z790A-SILVER представляет собой плату начального уровня компании на чипсете Z790. Новинка поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколения, оперативную память DIMM DDR5 и интерфейс PCIe 5.0x16. Плата оснащена тремя слотами M.2 для твердотельных накопителей NVMe, также есть модуль Wi-Fi, но в комплектацию антенны не входят. Дизайн платы выглядит просто, имеются радиаторы VRM и радиатор для M.2 накопителя. Для подключения дисплея есть порт HDMI и DP. В материнской плате Z790A-SILVER используется набор микросхем Realtek RTL8125B LAN.

Стоимость материнской платы Biostar Z790A-SILVER и ее доступность не раскрыта.