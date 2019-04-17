Представлена материнская плата Colorful CVN-Z390M Gaming V20

Компания Colorful пополнила ассортимент материнских плат моделью CVN-Z390M Gaming V20, которая построена на наборе системной логики Intel Z390. Новинка поддерживает процессоры Intel восьмого и девятого поколения с разъемом LGA 1151 и ориентирована на создание недорогих систем.

Плата характеризуется типоразмером mATX, четырьмя слотами для модулей памяти DIMM DDR4, поддержкой модулей вплоть до DDR4-3200(XMP), одним слотом PCIe 3.0 x16 и двумя слота PCIe 3.0 x1, пятью портами SATA 6 Гбит/с и двумя слотами M.2, один из которых с интерфейсом PCIe x4 и поддержкой накопителей Intel Optane, а второй с интерфейсами PCIe x4 и SATA 6 Гбит/с. Также отметим третий слот M.2 для модуля беспроводной связи, порт Gigabit Ethernet, восьмиканальную звуковую подсистему на кодеке Realtek ALC892, два порта USB 3.1 Gen 2, четыре USB 3.1 Gen 1, шесть USB 2.0, а также интерфейсы DVI и HDMI. Дата начала продаж и цена платы пока не уточняются.