Представлена материнская плата GIGABYTE B450 Gaming X

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент материнских плат моделью B450 Gaming X, которая выполнена в форм-факторе ATX. Новинка, построенная на наборе логики AMD B450, поддерживает установку процессоров Ryzen второго поколения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2933/2667/2400/2133 в четырех разъемах, двумя слотами PCI Express x16 и двумя PCI Express x1, гигабитным сетевым контроллером Realtek GbE LAN и многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC892, шестью стандартными портами SATA 3.0, коннектором M.2 для твердотельного модуля 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4/x2 SSD, гнездом PS/2, интерфейсами DVI-D и HDMI, четырьмя портами USB 3.0 Gen 1, четырьмя USB 2.0/1.1, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Также заявлена поддержка подсветки RGB Fusion 2.0.