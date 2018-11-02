Представлена материнская плата GIGABYTE H310M DS2V DDR3

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент системных плат моделью H310M DS2V DDR3, которая выделяется наличием слотов для модулей памяти DDR3, а не DDR4, которые обычно применяются в плата на чипсетах Intel 300-й серии. Новинка, построенная на чипсете Intel H310 с процессорным разъёмом LGA 1151v2, характеризуется двумя слотами для модулей памяти DDR3-1800, слотом PCI Express 3.0 x16, парой PCI Express 3.0 x1, четырьмя портами SATA III, гигабитным сетевым контроллером Realtek, звуковой подсистемой на кодеке Realtek ALC887, портами USB 2.0 (x4) и 3.0 (x2), видеовыходами DVI-D и D-Sub (VGA), сетевым портом, разъёмом PS/2 и тремя 3,5-мм аудиоразъёмами. Цена и дата начала продаж GIGABYTE H310M DS2V DDR3 пока не сообщаются.