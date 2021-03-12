Представлена материнская плата Gigabyte Z590 Aorus Xtreme Waterforce

Компания Gigabyte представила материнскую плату Z590 Aorus Xtreme Waterforce, которая может похвастаться поддержкой процессоров Intel Core одиннадцатого поколения (Rocket Lake). Новинка характеризуется чипсетом Intel Z590 Express, одним водоблоком для охлаждения чипа и компонентов подсистемы питания и другим водоблоком для отвода тепла от набора системной логики, подсистемой питания по 21-фазной схеме с цифровым управлением, четырьмя слотами для модулей памяти DDR4 DIMM, тремя слотами PCIe x16 (два PCIe 4.0 и один PCIe 3.0), тремя слотами M.2, два интерфейса Thunderbolt 4, восемью портами USB 3.2 Gen 2, сетевыми портами 10 GbE и 2.5 GbE, модулями WiFi 6E 802.11ax 2T2R и Bluetooth 5.2, аудиосистемой на кодеке Realtek ALC1220-VB с ЦАПом ESS ES9018K2M и ОУ TI OPA1622. Цена платы пока не сообщается.