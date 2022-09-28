Представлена материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Xtreme

Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 Aorus Xtreme, Z790 Aorus Master, Z790 Aorus Elite, Z790 Aorus Tachyon и Z790 Aero G, которые ориентированы на новые чипы Intel Core тринадцатого поколения.

Топовая Z790 Aorus Xtreme характеризуется 20-фазной подсистемой питания и системой охлаждения с 8-мм тепловыми трубками и радиаторами, покрывающими подсистему питания VRM, а вот остальные модели получили менее продвинутую СО. Данные платы, основанные на чипсете Intel Z790, могут похвастаться поддержкой интерфейса PCIe 5.0 для твердотельных накопителей (с пропускной способность до 10 Гбайт/с), поддержкой ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц без разгона и по одному разъему PCIe 5.0 x16 для графическим адаптеров. Продажи новинок стартуют после 20 октября этого года.

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