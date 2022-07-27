Представлена материнская плата IBASE MBB-1000 для процессоров Intel Core 12-го поколения

IBASE Technology представила материнскую плату MBB-1000.

MBB-1000 - это материнская плата ATX форм-фактора с поддержкой процессоров Intel Core 12-го поколения. На плате есть четыре слота DIMM DDR4-3200 МГц с максимальным объемом 128 ГБ. MBB-1000 поддерживает четыре дисплея с разрешением 4K благодаря разъемам HDMI (2.0b), DVI-D и DisplayPort 1.4a (DP++), а также поддерживает подключение 5G/4G/LTE с разъемом M.2 B3052, совместимым с 5G, и дискретным WiFi 6E с новой полосой частот от 5,925 до 7,125 ГГц. Плата поставляется с обширными интерфейсами ввода-вывода с двумя Intel 2.5G LAN, 10 портами USB-портами, 4 портами SATA III, 4 последовательными портами и несколькими слотами расширения, включая 1x PCI-E(x16), 2x PCI-E(x4), 1x PCI-E(x1), 2x PCI и 4x слота M.2.

Доступность и стоимость платы MBB-1000 производитель не раскрывает.

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