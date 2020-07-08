Представлена материнская плата MSI B550M Pro-Dash

Компания MSI представила материнскую плату B550M Pro-Dash на новенькой системной логике AMD B550, которая ориентирована на создание недорогих ПК с чипами Ryzen 3000. Новинка типоразмера Micro-ATX характеризуется разъёмом Socket AM4, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR4 (до 128 ГБ с частотой до 4400 МГц в разгоне), одним слотом PCIe 4.0 x16 и двумя PCIe 3.0 x1, четырьмя портами SATA III, двумя слотами M.2 (один с поддержкой PCIe 4.0, 3.0 и SATA III, другой – лишь PCIe 3.0), гигабитным контроллером Realtek RTL8111EPV, 7,1-канальным кодеком Realtek ALC892, интерфейсами VGA, DisplayPort и HDMI, четырьмя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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