Представлена материнская плата MSI Creator X299

2019-10-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Creator X299; [65]
Компания MSI представила топовую материнскую плату Creator X299, построенную на одноименном чипсете. Новинка предназначена для создания мощным рабочих систем на CPU Intel Core-X.

Плата характеризуется усиленной подсистемой питания с 12 фазами (до 90 А) и тремя 8-контактными разъёмами EPS для питания разъёма LGA 2066, охлаждением с алюминиевыми радиаторами с медной тепловой трубкой и крупным радиатором на чипсете Intel X299, восемью слотами для оперативной памяти DDR4 с частотой до 4266 МГц (до 256 ГБ), четырьмя слотами PCI Express 3.0 x16, восемью портами SATA III, одним слотом U.2 и тремя M.2, картой расширения M.2 Xpander-Aero в комплекте, гигабитным сетевым интерфейсом Intel i219V, 10-гигабитным контроллером Aquantia AQC107, контроллером Intel AX200, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, кодеком Realtek ALC1220, портами USB 3.2 Gen2x2 Type-C, картой расширения Thunderbolt M3, а также RGB-подсветкой. К сожалению, цена платы пока не сообщается.


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