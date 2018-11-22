Представлена материнская плата MSI MEG X299 Creation

Компания MSI пополнила ассортимент материнских плат моделью MEG X299 Creation, которая может стать основной для игрового ПК на аппаратной платформе Intel. Новинка выполнена в формате E-ATX (305:272 мм) на наборе системной логики Intel X299 и поддерживает установку процессоров Core X-Series в исполнении LGA2066.

Отметим восемь разъемом для оперативной памяти DDR4-4200(OC)/…/2133 общим объемом до 128 Гбайт, четыре слота PCIe 3.0 x16, один разъём PCIe 3.0 x1 для карты расширения, возможность подключить до семи накопителей с интерфейсом M.2, восемь портов Serial ATA 3.0, коннектор U.2, возможность формировать массивы RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10, гигабитный сетевой контроллер Intel I219-V и адаптер 2.5 Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek RTL8125-CG 2.5G, карту расширения MSI Thunderbolt M3 с двумя Thunderbolt 3 и парой DisplayPort, звуковой кодек Realtek ALC1220, многоцветную подсветку Mystic Light, а также порты USB 3.1 Gen 2 Type A и Type C.