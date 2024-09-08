Представлена материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат на чипсете AMD X870E и X870 с поддержкой новых чипов Ryzen 9000 флагманской моделью MEG X870E GODLIKE. Новинка характеризуется горизонтально расположенными внутренними разъёмами, 24-контактным коннектором питания ATX, двумя дополнительными 8-контактными разъёмами питания PCIe, двумя 8-контактными разъёмами питания EPS, 27-фазной подсистемой питания VRM Duet Rail Power System со схемой (24+2+1), силой тока на фазу 110 А, крупным радиатором с теплопроводящими трубками и вентилятором для защиты от перегрева элементов VRM, четырьмя слотами DIMM с поддержкой оперативной памяти DDR5-8000, слотами расширения PCI-Express 5.0 x16, PCI-Express 4.0 x16 и PCIe x4, четырьмя слотами M.2 для NVMe-накопителей (три PCIe 5.0 и один PCIe 4.0), двумя разъемами USB4 Type-C по 40 Гбит/c, интерфейсом DisplayPort, пятью портами USB 3.2 Gen2 Type-C, восемью разъемами 3.2 Gen2 Type-A, адаптеры 10-Гбит и 5-Гбит, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, звуковым кодеком Realtek ALC4082 и 4-дюймовым сенсорным дисплеем. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

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