Представлена материнская плата MSI MPG Z590 Carbon EK X

MSI и EK представили материнскую плату MSI MPG Z590 Carbon EK X с встроенным моноблоком. Новый продукт будет доступен для предзаказа 22 февраля.

Моноблок гармонично сочетается с дизайном платы. Модель поддерживает процессоры Intel Core 10-го и 11-го поколения. Основание моноблока выполнено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть из цельного литого акрилового стекла с элементами углеродного волокна.

Встроенные светодиоды D-RGB обеспечивают подсветку всех зон моноблока. Данное решение плотно прилегает к процессору, охлаждает секцию VRM. Кроме того, внутри находится индикатор потока, а в комплектацию входит устройство для теста утечек от EK.

Рекомендованная стоимость материнской платы EK-Quantum MPG Z590 Carbon EK X составляет 499 долларов.