Представлена материнская плата MSI Pro HM570TI-B I526

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью Pro HM570TI-B I526 типоразмера Thin Mini-ITX (габариты 170:170 мм), которая предназначена для создания компактного ПК. Новинка характеризуется набором логики Intel HM570, предустановленным 6-ядерным чипом Intel Core i5-11260H с тактовой частотой до 4,4 ГГц и графикой Intel UHD, двумя слотами для оперативной памяти DDR4-3200 до 64 ГБ в сумме, двумя портами SATA 3.0 и коннектором M.2 для накопителей, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8111H, звуковым кодеком Realtek ALC897, коннектором М.2 для адаптера беспроводной связи, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, последовательным портом, гнездом для сетевого кабеля, интерфейсом HDMI, аудиогнёздом и питанием через разъём DC-In. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.