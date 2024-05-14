Представлена материнская плата Maxsun B760M Cross

Компания Maxsun пополнила ассортимент системных плат моделью B760M Cross, которая получила кавайную розово-голубую расцветку. Новинка характеризуется чипсетом Intel B760, поддержкой процессоров Intel тринадцатого поколения, четырьмя слотами DDR5, тремя слотами M.2 PCIe 4.0 для твердотельных накопителей, 12+1+1-фазной системой питания с нагрузкой до 253-Вт в режиме PL1 и неограниченной нагрузкой в PL2, по одному слоту PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x1 и PCIe 4.0 x4, четырьмя портами USB 2.0 и четырьмя USB 3.2 Gen 2x2, интерфейсами Type-C, DisplayPort и HDMI 2.1, разъемом Ethernet 2.5G, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и аудиогнездами.