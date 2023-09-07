Представлена материнская плата Minisforum Eyertec AD650i

Компания Minisforum, которую все знают по компактным компьютерам, представила материнскую плату Eyertec AD650i. Новинка типоразмера Mini-ITX характеризуется распаянным 10-ядерным процессором Intel Core i5-12650H с тактовой частотой до 4,7 Ггц, собственной картой MXM с возможностью установки трех твердотельных накопителей M.2 с интерфейсом PCIe 3.0, поддержкой RAID (RAID0, RAID1 и RAID5), двумя разъёмами SATA, а также возможностью установить два модуля оперативной памяти. А вот слота PCIe x16 для графического адаптера в плате не предусмотрено, поэтому пользователям придется рассчитывать на встроенную графику. Цена Eyertec AD650i на китайском рынке составляет 355 долларов.

Представлен одноплатный компьютер Banana Pi BPI-R4…
Профильное издание CNX-Software сообщило о выходе одноплатного компьютера Banana Pi BPI-R4, который предн…
Обзор и тесты материнской платы ASUS ROG STRIX B760-I GAMING…
Формат miniITX нельзя назвать популярным, но за последнее года компактные корпуса все больше привлекают к…
ASUS и ASRock обновили BIOS для поддержки 14-го поколения чи…
Компании ASUS и ASRock начали выпускать свои первые патчи прошивки BIOS, которые обеспечивают поддержку п…
Представлен одноплатный ПК Mango Pi…
Компания Mango Pi пополнила ассортимент одноплатных компьютеров одноименной моделью, которая может похвас…
Maxsun представила материнскую плату B760M Terminator с разг…
Китайская компания Maxsun представила свою новую материнскую плату B760M Terminator, которая теперь досту…
MSI представила уникальную материнскую плату B650M Project Z…
Компания MSI на протяжении достаточно длительного времени намекала на запуск своих новых материнских плат…
Плата Erying G660i Mini ITX получила CPU Core i9-12900HK…
Китайская компания Erying пополнила ассортимент материнских плат необычной моделью Erying G660i Mini ITX,…
Gigabyte готовит к релизу доступную плату UD A620I-AX…
После того, как AMD выпустила свою платформу A620 для недорогих ПК на процессорах Ryzen 7000-серии, множе…
Обзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600XОбзор B650M AORUS ELITE AX. Тесты материнской платы с AMD Ryzen 5 7600X
Обзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600KОбзор Z790 AORUS ELITE AX. Тесты и разгон с Core i5-13600K
Обзор X670 AORUS ELITE AX. Материнская плата с AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор X670 AORUS ELITE AX. Материнская плата с AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платыОбзор MSI MEG Z690I UNIFY. Тесты и разгон материнской платы
Обзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600KОбзор MSI MPG Z690 Force WiFi. Материнская плата для Intel Core i5-13600K
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor