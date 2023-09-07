Представлена материнская плата Minisforum Eyertec AD650i

Компания Minisforum, которую все знают по компактным компьютерам, представила материнскую плату Eyertec AD650i. Новинка типоразмера Mini-ITX характеризуется распаянным 10-ядерным процессором Intel Core i5-12650H с тактовой частотой до 4,7 Ггц, собственной картой MXM с возможностью установки трех твердотельных накопителей M.2 с интерфейсом PCIe 3.0, поддержкой RAID (RAID0, RAID1 и RAID5), двумя разъёмами SATA, а также возможностью установить два модуля оперативной памяти. А вот слота PCIe x16 для графического адаптера в плате не предусмотрено, поэтому пользователям придется рассчитывать на встроенную графику. Цена Eyertec AD650i на китайском рынке составляет 355 долларов.