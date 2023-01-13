Представлена материнская плата Onda B760-VH4-B

Компания Onda пополнила ассортимент системных плат первыми моделями на чипсете Intel B760: B760-VH4-B и B760-VH5-W. Для первой нужна оперативная память DDR4, а для второй DDR5. Новинка характеризуется форм-фактором mATX, двумя слотами DIMM, одним PCIe x16, двумя слотами для твердотельных накопителей формата M.2, девятифазной подсистемой питания, радиатором для дополнительного охлаждения, интерфейсами HDMI и VGA, шестью портами USB и одним Ethernet, аудиоразъёмами и портом PS/2. В Китае платы оценены в 80 и 95 долларов соответственно.