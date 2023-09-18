Представлена мышь Razer Viper V3 HyperSpeed

Компания Razer представила беспроводную мышь Razer Viper V3 HyperSpeed, которая обойдется в 70 долларов. Новинка характеризуется оптическим сенсором Focus Pro 30K, максимальным разрешением 30000 точек на дюйм, максимальным ускорением 78G, скоростью до 750 дюймов в секунду, точностью позиционирования 99,8%, шестью программируемыми кнопками с механическими переключателями Mouse Switches Gen-2 (заявленным ресурсом 60 миллионов нажатий), массой 82 грамма с батарейкой и 59 граммов без нее, размерами 127,1:63,9:39,9 мм, стандартным передатчиком HyperSpeed Wireless с частотой опроса 1000 Гц мышь и временем работы до 280 часов, передатчиком HyperPolling Wireless с частотой опроса до 4000 Гц и автономностью до 75 часов. Цена комплекта с передатчиком HyperPolling Wireless Dongle составляет 120 долларов.

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