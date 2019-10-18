Представлена мышка Razer Viper Ultimate

Razer объявляет о выходе Razer Viper Ultimate – самой быстрой игровой мыши, разработанной для профессионального киберспорта. Viper Ultimate задает новые стандарты скорости и точности благодаря комбинации беспроводной технологии Razer HyperSpeed и патентованного интеллектуального оптического сенсора Focus+. Razer Viper Ultimate присоединяется к семейству легковесных игровых мышей для соревнований Viper, оборудованному титулованными оптическими переключателями. Новая 74-граммовая мышь больше не стеснена кабелем и станет идеальным компаньоном для требовательных геймеров и профессионалов киберспорта. В сравнении с предыдущими мышами от Razer она предлагает более высокую производительность, легковесный дизайн, повышенную надежность и увеличенную продолжительность работы батареи.

Razer Viper Ultimate оборудована принципиально новым сенсором Razer Focus+ Optical Sensor. Тесно сотрудничая с Pixart – признанным лидером в разработке сенсоров для мышей - Razer наделила сенсор Viper Ultimate интеллектуальными функциями, включая Smart Tracking, Asymmetric Lift-Off, и Motion-Sync. Motion-Sync (Синхронизация движения) обеспечивает передачу информации от сенсора к компьютеру с выверенными интервалами для достижения улучшенной реакции и постоянства в отслеживании. Благодаря этой интеллектуальной функции, ПК будет всегда получать наиболее точные сведения о текущем положении мыши. При помощи Razer Synapse 3 пользователи могут назначить макросы и установить дополнительные функции на одну из восьми программируемых кнопок, а также сохранить настройки профиля во встроенной памяти Viper Ultimate. Одновременно в памяти устройства могут храниться до 5 профилей, и владелец мыши может получить доступ к своим персональным настройкам в любом месте.