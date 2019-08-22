Представлена недорогая материнская плата Biostar B365GTA

2019-08-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Biostar B365GTA; [23]
Компания Biostar представила материнскую плату B365GTA, которая подойдет для создания бюджетной игровой системы. Новинка форм-фактора ATX характеризуется габаритами 305:244 мм, набором логики Intel B365, поддержкой процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений в исполнении Socket 1151 с максимальной рассеиваемой энергией 95 Вт, четырьмя разъёмами для оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 (до 64 ГБ ), шестью портами Serial ATA 3.0 для накопителей, двумя слотами PCIe 3.0 x16, тремя PCIe 3.0 x1, двумя коннекторами для твердотельных модулей, гигабитным сетевым контроллером Intel I219V, звуковым кодеком ALC887 формата 7.1, интерфейсами HDMI и D-Sub, двумя портами USB 2.0 и четырьмя USB 3.0.


Комментарии и отзывы Biostar B365GTA
Дбютировала новая версия клавиатуры Hype...
Дбютировала новая версия клавиатуры HypeКомпания HyperX представила новую версию клавиатуры под названием Alloy Origins. Новинка HyperX Alloy Or...
Смартфон Meizu 16s Pro показали на живом...
Смартфон Meizu 16s Pro показали на живомВ сети появились новые живые фото флагманского смартфона Meizu 16s Pro, официальный анонс которого состои...
Выпущены специальные обои для Samsung Ga...
Выпущены специальные обои для Samsung GaВ фирменном онлайновом магазине Galaxy Store появились первые обои для смартфонов Samsung Galaxy Note10 и...
Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (...
Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (Объем оперативной памяти в 16 Гбайт является оптимальным по меркам 2019 года. Он обеспечивает достаточный...
Oppo подтвердил характеристики Reno 2 ...
Oppo подтвердил характеристики Reno 2 Вице-президент Oppo Брайан Шен подтвердил, что предстоящий Reno 2 будет работать на чипсете Snapdragon 73...
Apple TV + позволит загружать контент в ...
Apple TV + позволит загружать контент в Сервис потокового видео Apple появится в ноябре этого года за $ 9,99 в месяц. Информация об особенностях ...
Устройства LG будут работать на чипах Sn...
Устройства LG будут работать на чипах SnЧипмейкер Qualcomm объявила, что достигла нового глобального лицензионного соглашения с производителем, к...
Google Play Store появился новый пользов...
Google Play Store появился новый пользовGoogle выдвигает новый пользовательский интерфейс Material для Play Store. ...


Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная памятьОбзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная память
Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-CОбзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C
Обзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-Fi
Обзор NETIS N4. Самый доступный двухдиапазонный роутерОбзор NETIS N4. Самый доступный двухдиапазонный роутер
Обзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPIОбзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPI
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронамиСегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
Предварительный обзор Logitech MK470 Sli...
Предварительный обзор Logitech MK470 SliОфициально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, к...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой с...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой сСовременные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные иде...
Предварительный обзор Logitech G915 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G915 LighСовременные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают перифер...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосеДавненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исп...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor