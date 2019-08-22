Представлена недорогая материнская плата Biostar B365GTA

Компания Biostar представила материнскую плату B365GTA, которая подойдет для создания бюджетной игровой системы. Новинка форм-фактора ATX характеризуется габаритами 305:244 мм, набором логики Intel B365, поддержкой процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений в исполнении Socket 1151 с максимальной рассеиваемой энергией 95 Вт, четырьмя разъёмами для оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666 (до 64 ГБ ), шестью портами Serial ATA 3.0 для накопителей, двумя слотами PCIe 3.0 x16, тремя PCIe 3.0 x1, двумя коннекторами для твердотельных модулей, гигабитным сетевым контроллером Intel I219V, звуковым кодеком ALC887 формата 7.1, интерфейсами HDMI и D-Sub, двумя портами USB 2.0 и четырьмя USB 3.0.