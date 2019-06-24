Представлена низкопрофильная видеокарта MSI GeForce GTX 1650

Компания MSI представила низкопрофильную видеокарту GeForce GTX 1650, которая занимает в ширину два слота. Новинка характеризуется 12-нанометровым GPU TU117 с 896 ядрами CUDA, 56 текстурными блоками, 32 блоками растровых операций, 4 ГБ памяти GPU по 128-разрядной шине, системой охлаждения из алюминиевого радиатора и двух 60-мм вентиляторов, питанием по шине PCIe 3.0 x16, эталонной частотой до 1665 МГц, частотой памяти GDDR5 – 8,00 ГГц, а также интерфейсами DVI и HDMI 2.0b. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.