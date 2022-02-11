Представлена низкопрофильная видеокарта Nvidia T1000 с 8 ГБ памяти

Nvidia представила новую низкопрофильную видеокарту начального уровня T1000 8 ГБ, которая сочетает в себе минимальный размер, надежное подключение дисплея и низкое энергопотребление. Плата предназначена в первую очередь для легких приложений CAD/CAM, не требующих серьезной графической нагрузки. Что касается производительности в играх, она обещает предложить частоту кадров, сравнимую с частотой кадров Nvidia GeForce GTX 1650.

Nvidia T1000 использует графический процессор TU117 с такой же вычислительной производительностью, что и Nvidia GeForce GTX 1650, но, поскольку он оснащен 4/8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом, он вероятно, может быть немного быстрее в тех случаях, когда пропускная способность DRAM имеет значение.

T1000 не предназначен для запуска игр, а предлагает достойную производительность в приложениях CAD/CAM и мультимедийных приложениях. Кроме того, его крошечные размеры, четыре выхода на дисплей 4K и энергопотребление 50 Вт являются его уникальными преимуществами. Между тем, для подключения дисплеев с входами HDMI SKU Nvidia T1000 поставляются с четырьмя преобразователями mDP-to-HDMI.
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