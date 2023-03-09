Представлена новая память GDDR7

Увеличить производительность видеокарт за счёт прироста производительности графического процессора довольно трудно — компании уже перерабатывают архитектуру, задействуют новые технологические процессы, но при этом при тех же размерах кристалла получить прирост мощности свыше 10-20% довольно трудно, если не сказать нереально. А вот в направлении память работать можно, потому что за счёт повышения количество слоёв можно добиться внушительного повышения скорости передачи данных. Собственно, чтобы это было возможно, уже готовится память нового поколения GDDR7, которая предоставит более высокую скорость передачи информации. Пока что, конечно, рано говорить о возможности реализовать это внутри видеокарты, потому что память только тестируют.

После того, как память нового поколения GDDR7 будет готова к эксплуатации, производители должны получить все необходимые сертификаты и, что немаловажно, найти того, кто будет эту память производить. Только после этого можно смело говорить о том, что видеокарты следующего поколения получат память GDDR7, которая обеспечит повышенную пропускную способность. Это позволит, например, передавать картинку в разрешении 8К или даже 16К, тогда как текущий формат памяти этого сделать не в состоянии. Будем надеяться, что NVIDIA и AMD к релизу следующего поколения своих видеокарт действительно смогут подготовить память GDDR7, чтобы пользователям не пришлось ждать ещё лет пять. Но пока что официальных комментариев по этому вопросу нет.