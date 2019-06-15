Вышла новая версия «умного» динамика Echo Dot Kids Edition для детей

Компания Amazon представила новую версию «умного» динамика Echo Dot Kids Edition для детей. Новинка оснащена массивом микрофонов для максимально точного распознавания речи пользователя и улавливания голосовых команд, а также есть интеллектуальный голосовой помощник Alexa. Аппарат выполнен в виде шайбы диаметром 99 мм и высотой 43 мм. Динамик поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Для подключения к внешней акустической системе предусмотрен стандартный аудиоразъем. Приобрести новинку можно в синем и и ярко-радужном цветовом исполнении по цене 50 долларов.