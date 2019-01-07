Представлена новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представил новый графический процессор GeForce RTX 2060 во время своего выступления на CES, где он рассказал, что на плате была демонстрация Battlefield V, демонстрирующая трассировку лучей в реальном времени.

RTX 2060 имеет 240 тензорных ядер с 52 терафлопсами глубокого обучения, 6 ГБ оперативной памяти GDDR6 и 5 гига-лучами в режиме трассировки лучей в реальном времени. Несмотря на то, что это самый дешевый представитель семейства RTX, Хуанг говорит, что RTX 2060 за $ 349 быстрее, чем 1070 Ti, и на 60 процентов мощнее, чем 1060. Видеокарты GeForce RTX 2060 будут доступны уже с 15 января.