Представлена новейшая плата MSI MPG Z590 серии Gaming Force

MSI MPG Z590 Gaming Force включена в список материнских плат нового чипсета. Она поддерживает новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения. Выполнена плата в форм-факторе ATX в пурпурно-золотой цветовой гамме.

Новая MSI MPG Z590 Gaming Force оснащена 16 фазной системой питания и радиаторами в области VRM, это позволяет достичь максимального разгона процессора и памяти. Плата имеет три разъема PCIe, два из которых усиленные. Два слота PCI-Express 4.0 x16, один PCIe 3.0 x16 и два PCIe 3.0 x1. Есть четыре разъема ОЗУ, два разъема M.2 и один M.2 Lighthing Gen4.

MPG Z590 Gaming Force имеет множество функций для достижения максимального разгона, это настройки в BIOS, POST и другие. Другие возможности шесть портов SATA с поддержкой RAID.

На задней панели расположены три разъема USB 3.2 Type-A, два USB 3.2 и четыре порта USB 2.0, также есть один USB 3.2 G2x2 Type-C. Для быстродействия в сети доступен модуль Intel I225-V 2,5 GbE. Для встроенной графики есть порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0.