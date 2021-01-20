Представлена обновленная карта Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro

Компания Gigabyte представила обновленный графический адаптер RTX 3060 Ti Gaming OC Pro, который выделяется более тонкой системой охлаждения. Новинка характеризуется уменьшенной на 4 мм длиной, на 2 мм высотой (в компьютерном корпусе карта занимает два слота, а не два с половиной), уменьшенным радиатором, что наверняка сказалось на массе видеокарты, а также одним 8-контактным и 6-контактным разъемами дополнительного питания, которые передвинули поближе к монтажной планке. Напомним, что основной адаптера является процессор GA104 с 4864 ядрами CUDA, заводским разгоном до 1770 МГц, что на солидные 115 МГц больше референсного значения, 8 ГБ памяти GDDR6, которая функционирует на скорости 14 Гбит/с.

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