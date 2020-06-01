Представлена обновленная утилита Palit ThunderMaster

Palit Microsystems Ltd представляет обновленную версию популярной утилиты ThunderMaster , которая позволяет оптимизировать функции видеокарт NVIDIA GeForce. Новая версия ThunderMaster обеспечивает максимальную производительность и безопасность работы системы в самых требовательных современных играх. Новая версия утилиты ThunderMaster полностью обновлена по сравнению с предыдущими версиями и имеет более удобный интерфейс и персонализированные настройки. С ThunderMaster пользователь может отслеживать параметры видеокарты, а также настраивать разгон, обороты вентиляторов и эффекты LED подстветки.

Обновленный ThunderMaster имеет удобный интерфейс. В нем меньше всплывающих окон, управление практически всеми настройками доступно на одной странице. В ThunderMaster можно сохранить до 6 различных профилей. Пользователь имеет возможность выбрать собственные изображения профиля и параметры видеокарты для отображения на главной информационной панели. Программа предлагает ряд функций для интеллектуального управления разгоном, как например настройка частоты под выбранную температуру GPU, разгон под желаемое количество FPS, разблокированные настройки напряжения и пр. Также пользователь может в любой момент просматривать частоту GPU и видеопамяти, обороты вентиляторов, температуру GPU и другие параметры видеократы. В приложении имеется возможность автоматического тестирования и подбора оптимальных значений частоты чипа и памяти при разгоне с помощью опции OC Scan.